Görme Engelliler Futsal Lig Müsabakaları Ankara'da Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Futsal 1'inci Lig 1'inci Devre müsabakaları, Ankara'nın Yenimahalle Spor Kompleksi'nde başladı. 2 Nisan'a kadar sürecek olan müsabakalarda 7 takım mücadele ediyor.

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 2 Nisan'a kadar sürecek olan Futsal 1'inci Lig 1'inci Devre müsabakaları Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakalarda; Surkent21 ESK, Nilüfer GESK, Gören Kalpler Vakfı GESK, Çankaya Belediyesi GESK, Palandöken ESK, Yeşilyurt Belediyesi GESK ve Eskişehir GESK takımları mücadele edecek. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Futsal ligimiz her geçen yıl daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşuyor. Bu organizasyonlar, sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ankara'da düzenlenecek bu müsabakaların hem rekabet seviyesini artıracağına hem de sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
