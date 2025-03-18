Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesi bozan İsrail'e ilk tepki
İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

Gazze yangın yeri! Saldırının bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Bahçeli'den Semih Yalçın'ın boynunu eğmesi sonrası dikkat çeken sözler

Bahçeli'den Semih Yalçın'ın boynunu eğmesi sonrası dikkat çeken sözler
DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

DEM Parti el yükseltti! Bakırhan'dan ses getirecek Öcalan çağrısı

Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı" olmaya geldi, İzmit'e damat oldu

Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın 2015-2016 yılında U19 takımına "Geleceğin Yıldızı" olarak aldığı Malili futbolcu Maharafa Tandina, Türkiye'de gönlünü kaptırdığı Elif Başak ile yıllar süren birlikteliklerinin ardından dünya evine girdiler. İzmit'e damat olan 27 yaşındaki Tandina, 2024 yılında futbolu da bıraktı.

Ara transfer döneminde Keny Arroyo, Elan Ricardo gibi gençlere yatırım yapan Beşiktaş'ın, 2015 yılında benzer bir şekilde alt yapıya aldığı ve şu an 27 yaşında olan Malili futbolcu Maharafa Tandina'nın ilginç hikayesi ortaya çıktı.

"GELECEĞİN YILDIZI" DİYE TANITILDI AMA OLAMADI

Siyah-beyazlıların resmi YouTube hesabından "Geleceğin yıldızı Maharafa Tandina'yı tanıyalım" videosuyla duyurduğu Maharafa, 2017'de siyah-beyazlılardan ayrılarak Sloven ekibi Sampion Celje'ye transfer oldu. Ardından Balkan ülkelerinde Mladost Kakanj (Bosna Hersek) ve FC Shkupi'yi (Makedonya) gezen Malili, 2020'de futbola 2 yıl ara verdi. 2022'de yeniden yeşil sahalara dönme kararı alan Tandina, Kosova temsilcisi KF Liria'da oynayıp Gürcistan ekibi FC Samtredia'ya transfer olduktan sonra 2024'ün başında kulüpsüz kaldı.

Futbolu bile bıraktı! Beşiktaş'a 'Geleceğin Yıldızı' olmaya gelip 'İzmitli Damat' oldu

ONUN YERİNE İZMİT'E DAMAT OLDU

Maharafa Tandina'nın futbolculuğu pek parlak ilerlemese de Türk bir kadına aşık olup İzmit'e damat oldu. Maharafa, Beşiktaş'ta başlayan futbolculuk kariyerinde hayatı için oldukça önemli bir adım attı ve Elif Başak ile tanışıp aşık oldu. Türkiye'den ayrılsa da sevgilisinden ayrılmayan Tandina, YouTube'da "@hedwigellie" kullanıcı adıyla ilişkilerinden kesitler paylaşan İzmitli Elif'e 2023'te evlenme teklif etti. Kısa süre içerisinde nişanlananift, 2024'ün sonlarına doğru da dünya evine girdi.

Futbolu bile bıraktı! Beşiktaş'a 'Geleceğin Yıldızı' olmaya gelip 'İzmitli Damat' oldu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

O kentte konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe
img

Memurlara yeni hak geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürülüyor! İlk açıklama geldi
Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı! Görüntüler korkunç

Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı! Durumu ağır
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler
Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade

Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.