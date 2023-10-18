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Sakatlanınca gözyaşlarına boğulan Neymar, maç sonu ayakta duramadı! Kariyeri bitebilir

Brezilya'nın Uruguay'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Neymar, sakatlanarak oyundan çıktı. Saha kenarına gelirken gözyaşlarını tutamayan futbolcunun stattan ayrılırken de ayakta duramadığı, koltuk değnekleri yardımıyla yürüdüğü görüldü. Yapılacak incelemeler sonrası son durumu netlik kazanacak futbolcunun sezonu kapama tehlikesi var. Öte yandan Neymar'ın uzun süreli sakatlıklardan bıktığı ve kariyerini sonlandırabileceği de iddia ediliyor.