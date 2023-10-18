Sakatlanınca gözyaşlarına boğulan Neymar, maç sonu ayakta duramadı! Kariyeri bitebilir
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Brezilya'nın Uruguay'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Neymar, sakatlanarak oyundan çıktı. Saha kenarına gelirken gözyaşlarını tutamayan futbolcunun stattan ayrılırken de ayakta duramadığı, koltuk değnekleri yardımıyla yürüdüğü görüldü. Yapılacak incelemeler sonrası son durumu netlik kazanacak futbolcunun sezonu kapama tehlikesi var. Öte yandan Neymar'ın uzun süreli sakatlıklardan bıktığı ve kariyerini sonlandırabileceği de iddia ediliyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Uruguay ile Brezilya kozlarını paylaştı. Sambacılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Neymar gözyaşlarına boğulduğu bir sakatlık yaşadı.
SEZONU KAPATMA TEHLİKESİ VAR
İlk yarının son dakikalarında Neymar, bir pozisyonun ardından acılar içinde yerde kaldı. Gözyaşları içinde kenara gelen futbolcu yerini Richarlison'a bıraktı. Neymar'ın son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edilirken, dünyaca ünlü yıldız sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya.
FUTBOLU BIRAKACAK MI?
Karşılaşmanın ardından Neymar, stattan ayrılırken ayakta güçlükle durabildi. Brezilya basınında Neymar'ın uzun süreli çok sakatlık yaşadığı ve artık futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edildi.