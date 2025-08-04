Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni
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Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kavgalarıyla hafızalara kazınan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de buluşamayabilir. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı istiyor. Yandaş'ın Antalyaspor'a gitmesi ve Kerem'in de Fenerbahçe'ye gelmesi halinde futbolseverlerin merakla beklediği buluşma gerçekleşmeyebilir.

Transfer çalışmalarına ara vermeden Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. Kerem'in ezeli rakibine transferi spor camiasında büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu kavgası da akıllara geldi.

DERBİDE KAVGA ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl oynanan ve 1-0 sarı-lacivertlilerin galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kavgalarıyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de buluşamayabilir.

Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

EMRE BELÖZOĞLU MERT HAKAN'I İSTİYOR

Antalyaspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse ve Kerem de Fenerbahçe'ye transfer olursa, futbolseverlerin merakla beklediği bu buluşma gerçekleşmeyebilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Mert Hakan defolup gidebilir zaten sıkıntı yok.Yıllardır bu boş adamlarla oyalanıyoruz.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

kerem çok yıpranırsın kardeşim fenerde gelme bunların gazına yaptığın iş çok yanlış sana yönetimden yanlış yapmışlardır ama bu taraftar seni asla affetmez fenere gitme

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Kerem in de çokta s2indeydi

yanıt19
yanıt10
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

imzayı attığı anda bu keremin ne kadar iyiliği varsa GS silinmesi lazim

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Çokta s2ndeydi Kerem'in cincon

yanıt15
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