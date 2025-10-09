Haberler

Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçına girişler ücretsiz

Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçına girişler ücretsiz
Güncelleme:
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubunda Ümit Milli Futbol Takımı'nın cuma günü Litvanya ile Sakarya'da oynayacağı maçın biletleri ücretsiz olacak.

MAÇA GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan edinebilecek. Maç günü stat gişesinden de bilet alınabilecek.

Ümit Milli Takımının Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

