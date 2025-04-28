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Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 4 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor platformunda futbolseverlerle buluşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle;

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı

  • 22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor

30 Nisan Çarşamba

  • 22.00 Barcelona - Inter: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

  • 22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1
  • 22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor

UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe

  • 22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1
  • 22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Pardon ama Tabii platformu şifreli olmuyor mu halka açık değil ki, ayrıca TRT Spor'da frekans değiştiriyor yine şifreli gibi oluyor. Verdiği frekansı giriyoruz ama bizim eski alıcılar kabul etmiyor. X'ten yazdık daha sonra TRT spikeri UEFA'nın ciddi yaptırımları var bu yüzden şöyle oluyor böyle oluyor gibi bilgi veri. Yani tam anlamıyla Şifresiz olmuyor.

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

izleyemiyoruz ki açınca şifreleniyor

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