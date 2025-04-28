Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 4 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor platformunda futbolseverlerle buluşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi
29 Nisan Salı
- 22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor
30 Nisan Çarşamba
- 22.00 Barcelona - Inter: TRT 1
UEFA Avrupa Ligi
1 Mayıs Perşembe
- 22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1
- 22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor
UEFA Konferans Ligi
1 Mayıs Perşembe
- 22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1
- 22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2