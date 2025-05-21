Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Büyük heyecana sahne olacak olan ve merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham ile Manchester United bu akşam kozlarını paylaşacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Kritik mücadeleyi Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak.

ALTAY BAYINDIR ŞAMPİYON OLABİLİR

Kırmızı Şeytanlar, finalde galip gelmesi halinde milli kalecimiz Altay Bayındır da Avrupa Ligi şampiyonu olacak. İspanya'da bulunan San Mames Stadı'nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00'de başlayacak. RTÜK kuralları gereğince Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanmak zorunda.