Futbolda 2026-2027 sezonu birinci transfer dönemi başladı
Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başladı, 4 Eylül 2026'ya kadar sürecek. İkinci dönem ise 1 Ocak-5 Şubat 2027 arasında yapılacak.
Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün başladı.
Futbolda yaz transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı