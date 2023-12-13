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Futbolda tüm ligler 19 Aralık Salı günü başlayacak

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasının ardından tüm ligler ertelendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

LİGLER BAŞLIYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

"MELER İYİLEŞİYOR"

"Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın."

"PFDK GEREĞİNİ YAPACAK"

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

"İLAVE YAPTIRIM UYGULANACAK"

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

"PUAN SİLME OLACAK MI?"

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."

MELER BIRAKACAK MI?

"Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?"

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Yalcin Kocer:

Seve seve başlayacaktı zaten

Yanıtla325
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Düzgün yönetin şu maçları insanlarda çıldırmasın artık böyle olacağı belliydi.

Yanıtla430
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