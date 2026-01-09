Haberler

Futbolda haftanın programı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplar ile TFF 3. Lig için 20. ve 18. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Müsabakalar çeşitli tarihlerde farklı şehirlerde oynanacak.

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 20'inci, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta 20'nci, TFF 3. Lig'de 16'ncı hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Yarın:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol (Merkez Spor Kompleksi)

13.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Serpil Hamdi Tüzün)

15.00 Güzide Gebzespor-Somaspor (Aleattin Kurt)

15.00 Isbaş Isparta 32-Adanaspor (Isparta Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mardin 1969-Muşspor (Kızıltepe)

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon (Dağılgan)

15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kırklareli Atatürk)

15.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz)

11 Ocak Pazar:

13.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu (Erbaa İlçe)

13.00 Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

13.00 Kepezspor-Karacabey Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)

13.00 Beykoz Anadolu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Maltepe Hasan Doğan)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü (13 Şubat)

Nesine 3. Lig

1. Grup

10 Ocak Cumartesi:

15.00 Bursa Nilüfer-Polatlı 1926 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Yalova Atatürk)

15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor (Minareli Çavuş)

11 Ocak Pazar:

13.00 Bulvarspor-Çorluspor 1947 (Alemdağ)

13.00 Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor (Osmanlı)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol (İBB 100. Yıl)

15.00 Edirnespor-Galataspor (Edirne Şehir)

15.00 Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Müjdat Gürsu)

2. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)

13.00 Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (7 Aralık)

11 Ocak Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Malatya)

13.00 Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor (Faruk Çelik)

13.00 Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Silifke Şehir)

13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

3. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor (Bulancak İlçe)

13.00 Çayelispor-Pazarspor (Çayeli)

13.00 Amasyaspor FK-Giresunspor (12 Haziran)

15.00 Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ocak Pazar:

13.00 Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Orduspor 1967-Artvin Hopaspor (19 Eylül)

13.00 TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor (Yozgat Şehir)

4. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK (Dumlupınar)

15.00 Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pamukören)

17.00 İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Altay-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Ocak Pazar:

13.00 Afyonspor-Karşıyaka (Zafer)

15.00 Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970 (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
