Haftanın Maç Programı
Futbol, basketbol ve voleybol liglerinde bu hafta oynanacak önemli maçlar ve sonuçlar açıklandı. Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet elde etti. Beşiktaş ise Samsunspor maçı için hazırlıklarına yarın başlayacak.
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek. Samsunspor maçının hazırlıkları yarın başlayacak.
1'İNCİ LİG
13.30 İmaj Yapı Van Spor FK - Manisa FK
16.00 Adana Demirspor - Alagöz Holding Iğdır FK
19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Serik Spor
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Glint Manisa Basket - Tofaş
15.30 Trabzonspor - Aliağa Petkim Spor
18.00 Bursaspor Basketbol - Türk Telekom
VOLEYBOL
- SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 1-4
16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto
19.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
- Vodafone Sultanlar Ligi Play Off 5-8
13.00 Galatasaray Daikin - THY
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Aras Kargo