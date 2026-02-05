Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında 5'i tutuklu toplam 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma, Türk futbolunda son yılların en kapsamlı adli süreçlerinden biri olarak kayda geçti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'te yaptığı, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" yönündeki açıklaması ihbar kabul edildi. Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve operasyonlar başlatıldı.

HAKEMLER, FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın ilk aşamasında, büyük bölümü hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı. Aralarında Eyüpspor Başkanı'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Disiplin süreçleri kapsamında 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

BİNİN ÜZERİNDE FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemler ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu futbolculardan 102'sine 45 gün ile 12 ay arasında değişen cezalar verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında Murat Sancak, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya, Volkan Erten ve Gürhan Sünmez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp yöneticisi, antrenör ve futbolcu tutuklandı. Toplamda 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR TESPİT EDİLDİ

Savcılık tespitlerine göre, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu ve Konyasporlu Alassane Ndao'nun da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis yaptığı tespit edildi.

ŞİKE İDDİALARI DOSYADA YER ALDI

İddianamede yalnızca bahis değil, şike iddiaları da yer aldı.

– 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor–Giresunspor maçı

– 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı

Bu karşılaşmalarla ilgili kulüp başkanları, yöneticiler ve antrenörler hakkında şike şüphesiyle işlem yapıldı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi.