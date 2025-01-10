Futbolcuların eşlerine Suudi Arabistan'da taciz skandalı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupa yarı final maçı taciz skandalı ile sarsıldı. King Abdullah Sports'ta oynanan maçta futbolcu eşleri izinsiz fotoğraflanıp daha sonra tacize uğradı.

MAÇ SONRASI AÇIKLADILAR

Real Mallorca futbolcusu Dani Rodriguez'in eşi Kristina Palavra, maç sonrası Suudi Arabistan'daki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda kendisinin ve Dominik Greif'in eşi Natali'nin tacize uğradığını açıkladı.

"ÇIKIŞTA ZOR ANLAR YAŞADIK"

Sözcü'de yer alan habere göre, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları anlatan Kristina Palavra, "Çıkışta zor anlar yaşadık. Çocuklarımızla birlikteydik ve güvenlik önlemi alınmamıştı. Stadyumdaki bazı erkekler bizi yakından fotoğraflayıp rahatsız etti. Aynı şekilde Natali de aynı durumu yaşadı" ifadelerini kullandı.

Palavra, çıkışta kendilerini savunacak kimsenin olmamasından dolayı büyük bir güvensizlik hissettiklerini belirterek, "Organizasyonla birlikte grup halinde çıkış yaptık ama fazla bir şey yapamadık. Otobüse zorla ulaşabildik. Oradan çok zor kurtulduk" dedi.

ŞİDDETLİ TACİZ İDDİALARI

Karşılaşmayı izlemek için Suudi Arabistan'a giden Real Mallorca taraftarlarından biri olan Pere, olayları daha detaylı bir şekilde anlattı. Cadena COPE radyosuna yaptığı açıklamada, stadyumda az sayıda Mallorca taraftarının olduğunu ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti.

"FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDULAR"

Pere, yaşananları şöyle anlattı: "Bizi yerel taraftarlarla aynı bölüme yerleştirdiler. Maç boyunca sürekli dalga geçtiler, provoke ettiler. Maç sonrası otobüse giderken yüzlerce kişi arasında kaldık. İzin almadan fotoğraflar çektiler, fiziki müdahalede bulundular. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar, rızaları olmadan hem fotoğraflandı hem de fiziksel tacize uğradılar."

GÜVENLİK ZAAFİYETİ TEPKİ VAR

Yaşanan olaylar sonrası organizasyondaki güvenlik zaafiyeti ciddi eleştiriler aldı. Özellikle ailelerin ve kadın taraftarların güvenliğinin yeterince sağlanamaması büyük tepki topladı. Yetkililerden bu olayla ilgili açıklama ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çağrılar yapıldı.