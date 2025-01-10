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Futbolcuların eşlerine Suudi Arabistan'da taciz skandalı

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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupa yarı final maçında taciz skandalı yaşandı. Real Madrid'in, Mallorca'yı 3-0 yendiği maç sonrası futbolcu eşleri, kendilerinin izinsiz fotoğraflandığını ve tacize uğradıklarını belirtti. Olaylar sonrası organizasyondaki güvenlik zaafiyeti ciddi eleştiriler aldı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupa yarı final maçı taciz skandalı ile sarsıldı. King Abdullah Sports'ta oynanan maçta futbolcu eşleri izinsiz fotoğraflanıp daha sonra tacize uğradı.

MAÇ SONRASI AÇIKLADILAR

Real Mallorca futbolcusu Dani Rodriguez'in eşi Kristina Palavra, maç sonrası Suudi Arabistan'daki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda kendisinin ve Dominik Greif'in eşi Natali'nin tacize uğradığını açıkladı.

"ÇIKIŞTA ZOR ANLAR YAŞADIK"

Sözcü'de yer alan habere göre, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları anlatan Kristina Palavra, "Çıkışta zor anlar yaşadık. Çocuklarımızla birlikteydik ve güvenlik önlemi alınmamıştı. Stadyumdaki bazı erkekler bizi yakından fotoğraflayıp rahatsız etti. Aynı şekilde Natali de aynı durumu yaşadı" ifadelerini kullandı.

Palavra, çıkışta kendilerini savunacak kimsenin olmamasından dolayı büyük bir güvensizlik hissettiklerini belirterek, "Organizasyonla birlikte grup halinde çıkış yaptık ama fazla bir şey yapamadık. Otobüse zorla ulaşabildik. Oradan çok zor kurtulduk" dedi.

ŞİDDETLİ TACİZ İDDİALARI

Karşılaşmayı izlemek için Suudi Arabistan'a giden Real Mallorca taraftarlarından biri olan Pere, olayları daha detaylı bir şekilde anlattı. Cadena COPE radyosuna yaptığı açıklamada, stadyumda az sayıda Mallorca taraftarının olduğunu ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti.

Futbolcuların eşlerine Suudi Arabistan'da taciz skandalı

"FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDULAR"

Pere, yaşananları şöyle anlattı: "Bizi yerel taraftarlarla aynı bölüme yerleştirdiler. Maç boyunca sürekli dalga geçtiler, provoke ettiler. Maç sonrası otobüse giderken yüzlerce kişi arasında kaldık. İzin almadan fotoğraflar çektiler, fiziki müdahalede bulundular. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar, rızaları olmadan hem fotoğraflandı hem de fiziksel tacize uğradılar."

GÜVENLİK ZAAFİYETİ TEPKİ VAR

Yaşanan olaylar sonrası organizasyondaki güvenlik zaafiyeti ciddi eleştiriler aldı. Özellikle ailelerin ve kadın taraftarların güvenliğinin yeterince sağlanamaması büyük tepki topladı. Yetkililerden bu olayla ilgili açıklama ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çağrılar yapıldı.

Futbolcuların eşlerine Suudi Arabistan'da taciz skandalı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMGk:

Baktım taciz olaylarında ilk 20 'de bir tane Müslüman devlet yok ilk 10'da 7 Avrupa devleti var YANİ BU ALGILARI YEMEZLER

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme174
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Haber YorumlarıEmrah Emir:

ne alakası var? Kendi ülkelerinde taciz olaylarının daha fazla olmasın onların orada zor anlar yaşamadığı anlamına gelmez. Kadın çıkıp sadece islam ülkelerinde böyle şeyler oluyor başka yerde yok mu demiş? Asıl senin yaptığın tamamen bir algı. Kadınlar orda öldürülmüş olsa mesela cinayet oranlarını araştırıp onların ülkesinde daha çok işleniyor bu bir algı mı diyecektin?

yanıt16
yanıt6
Haber YorumlarıRidvan Arges:

Malsin adamim

yanıt9
yanıt5
Haber YorumlarıVEFA:

NEBE SURESİ 33 "Şüphesiz allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır." Adamların kafası böyle çalışıyor. Normalleri buu!!

yanıt5
yanıt13
Haber YorumlarıMapo 77:

ilk defa kadin goruyolr

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bu coğrafya ya kaç peygamber gelmiş ama hala insan olamayan bir coğrafya, sorsan hepsi Müslüman, tabi daha Kuran i bile okuyup anlamamışlardır.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ARapların hovarda erkekleri futbol ayağına başka işler kovalıyor demek ki? ülkemizde olduğu gibi. kulüp yöenticileri arasında çokca var diye düşünüyoru

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıFikriye:

Aç köpekler

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıCabbar aga:

Soyadından belli palavra amaç Arap’tan para kopartmak

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Iyi ki, esi etrafta olmayan kadinlari kacirmanin serbest oldugunu duymamislar.

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