Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu değişimin ardından ligin en değerli 11'i de güncellendi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLUŞUYOR

Son güncellemenin ardından yeni yıldızların da dahil olduğu Süper Lig'in en değerli 11'ine 230 milyon euro değer biçildi. 11 futbolcunun da sadece şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşması göze çarptı.

FENERBAHÇE'DE OYNAMAYAN MAXIMIN KADRODA

Öte yandan Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan Allan Saint-Maximin'in bu kadroda yer dikkat çekti. Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı soruna rağmen 15 milyon euroluk piyasa değeriyle ligin en değerli ilk 11'inde kendisine yer buldu. Kadro dışı kaldığı iddiaları dolaşan 28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışılıyor.

SÜPER LİG'İN EN PAHALI 11'İ

Trendyol Süper Lig'in 230 milyon euro değerindeki en pahalı 11'i ve kadroda yer alan futbolcuların piyasa değerleri şu şekilde;