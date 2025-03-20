Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yaşanan değişimlerin ardından toplam değeri 230 milyon euro olan ligin en pahalı 11'i de belli oldu. Söz konusu kadroya Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular damga vururken, takımında forma yüzü göremeyen bir futbolcunun bu 11'de yer alması dikkat çekti.
Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu değişimin ardından ligin en değerli 11'i de güncellendi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLUŞUYOR
Son güncellemenin ardından yeni yıldızların da dahil olduğu Süper Lig'in en değerli 11'ine 230 milyon euro değer biçildi. 11 futbolcunun da sadece şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşması göze çarptı.
FENERBAHÇE'DE OYNAMAYAN MAXIMIN KADRODA
Öte yandan Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan Allan Saint-Maximin'in bu kadroda yer dikkat çekti. Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı soruna rağmen 15 milyon euroluk piyasa değeriyle ligin en değerli ilk 11'inde kendisine yer buldu. Kadro dışı kaldığı iddiaları dolaşan 28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışılıyor.
SÜPER LİG'İN EN PAHALI 11'İ
Trendyol Süper Lig'in 230 milyon euro değerindeki en pahalı 11'i ve kadroda yer alan futbolcuların piyasa değerleri şu şekilde;
- Kaleci: Dominik Livakovic - Fenerbahçe (10 milyon euro)
- Sağ bek: Przemyslaw Frankowski - Galatasaray (8 milyon euro)
- Stoper: Milan Skriniar - Fenerbahçe (15 milyon euro)
- Stoper: Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon euro)
- Sol bek: Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe (14 milyon euro)
- Orta saha: Sofyan Amrabat - Fenerbahçe (20 milyon euro)
- Orta saha: Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon euro)
- Orta saha: Sebastian Szymanski - Fenerbahçe (17 milyon euro)
- Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (20 milyon euro)
- Sol kanat: Allan Saint-Maximin - Fenerbahçe (15 milyon euro)
- Forvet: Victor Osimhen - Galatasaray (70 milyon euro)