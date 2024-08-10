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Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

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Fenerbahçe'nin 1-0 galip ayrıldığı Adana Demirspor karşılaşmasının 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sar-lacivertli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin çevirdiği topa Adana Demirsporlu futbolcu Gravillon'un müdahalesi sonrası penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ise oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki karşılaşmaya sarı-lacivertli futbolcuların penaltı beklediği, hakem Atilla Karaoğlan'ın ise beyaz noktayı göstermediği pozisyon damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon'un müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın üzerine koştu.

PENALTININ VERİLMEME NEDENİ

Devam kararı veren Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti. Karaoğlan, daha sonra da topun Graviilon'un vücudundan sektiğini sarı-lacivertli futbolculara belirtti. Penaltı kararı çıkmayan bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon;

Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci Atilla Karaoğlan Adana Demirspor Adana Demirspor Fenerbahçe Fenerbahçe Karaoğlan Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Emrah Emir:

Forma rengi sarı lacivertse penaltı değil sarı kırmızıysa penaltı üstüne de kırmızı kart

52
33
yanıtYanıtla
İbrahim Coşkun:

Saray olsa çoktan penaltı idi nokta

44
28
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Hüseyin Öksüz:

Kurallar açık penaltı degil

31
40
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Haber Muavini:

Hüseyin Öksüz bey ve benzerleri haklılar. Basketbol el ile oynanır, neden penaltı bekliyorsunuz körling oyununda ;)

8
3
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Yunus Akcan:

Gs lobisi hâla devam ediyor. Kimsenin gücü yetmiyor bu kriptolara

5
1
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Hüseyin Vural:

Vücuttan sekerek ele değmeler penaltı olmaması gerekiyor ama burası Türkiye her an penaltı verilebiliyor geçen sene gördük.

3
1
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