Haberler

Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Fenerbahçe: 1 - Olimpik Lyon: 1

Stat: Chobani

Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca (Dk. 73 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), Muric (Dk. 82 Lukaku)

Olimpik Lyon : Greif, Maitland-Niles, Kluivert (Dk. 75 Mata), Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton (Dk. 87 Bidstrup), Nuamah (Dk. 75 Boudache), Fofana (Dk. 90+1 Ouedraogo), Openda

Goller: Dk. 40 Openda (Olimpik Lyon ), Dk. 47 Greenwood ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 37 Vinicius (Olimpik Lyon ), Dk. 81 Kante, Dk. 84 Skriniar ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Kante'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ters kanattan atağa katılan Greenwood'a pasını aktardı. Ceza sahası içine giren Greenwood, Vinicius'tan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top kaleci Greif'in sağından filelerle buluştu: 1-1.

52. dakikada Olimpik Lyon etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Openda'nın yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu alan Tolisso'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood'un pasında meşin yuvarlağı alan Talisca rakibinden sıyrılıp ceza sahası önü sağ çaprazından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ceza sahasına ortasında savunmadan önce yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, kaleci Greif meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada orta alanda topla buluşan Guendouzi, soldan atağa katılan Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Maç biter bitmez söyleğine beğeni yağıyor: Kariyerimde gördüğüm...
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü

Şehir ayağa kalktı! Emniyetin bahçesine düşen gizemli cisim korkuttu
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar

Galatasaraylıları heyecana soktu!