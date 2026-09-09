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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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- Ligin ilk haftasına iki maçla devam edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iki maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Barcelona-Feyenoord ve Stuttgart-Viking maçları oynandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin karşılaştığı mücadelede İspanya ekibi Barcelona, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle 5-1 yendi. Konuk ekibin golünü Sem Steijn kaydetti.

Sarı-kırmızılıların bir diğer rakibi Almanya'nın Stuttgart takımı ise evinde Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti. Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic'in "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada Viking'in golü ise Zlatko Tripic'ten geldi.

Kaynak: AA
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