Şampiyonlar Ligi Play-off: Fenerbahçe 1-1 Lyon
- Play-off eleme turu 3 maçla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı.
Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2
Kaynak: AA