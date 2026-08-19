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Şampiyonlar Ligi Play-off: Fenerbahçe 1-1 Lyon

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- Play-off eleme turu 3 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2

Kaynak: AA
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