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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Sona Eriyor

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- Üçüncü eleme turu mücadelesi, yapılan 8 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 8 maç oynandı.

Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakipleri Sparta Prag ile Olimpik Lyon, Çekya'da karşılaştı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz (Avusturya) ve Aarhus (Danimarka)-Sabah (Azerbaycan) karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 2-1

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan): 1-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 5-0

Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 3-3

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-1

Kaynak: AA
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