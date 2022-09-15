Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya) Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 58 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Aleksic, Münir (Dk. 82 Mesut Özil), Okaka (Dk. 58 Traore) Fiorentina: Gollini, Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Dk. 67 Biraghi), Bonaventura (Dk 78 Duncan), Mandragora, Maleh (Dk. 67 Barak), Ikone, Saponara (Dk. 78 Kouame), Cabral (Dk. 46 Jovic) Goller: Dk. 57 ve Dk. 71 Serdar Gürler, Dk. 89 Traore (Medipol Başakşehir) Kırmızı kart: Dk. 75 Ikone (Fiorentina) Sarı kart: Dk. 61 Amrabat (Fiorentina) UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir sahasında, İtalya temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. 57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Münir'in sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topu Ndayishimiye indirdi. Altı pas önünde meşin yuvarlakla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0. 71. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Venuti, orta sahadan kalecisi Gollini'ye geri pasını gönderdi. Kaleci Gollini ayağında topu fazla tutunca, Serdar Gürler araya girdi ve topu kaptı. Serdar'ın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 89. dakikada Medipol Başakehir 3. golü geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Szysz, geriden gelen Traore'nin önüne pasını gönderdi. Traore'nin yerden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0. Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Spor Haberler

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