- Futbol tutkunu kızlar, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

DENİZLİ - Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Kaplanlarspor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde Denizli'yi temsil edecek olan Kaplanlarspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu İsmail Özçakmak nezaretinde sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Özçakmak, geçtiğimiz sezon tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek, "Denizli Kaplanlarspor olarak geçen sene Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde başarı ile mücadele ettik. 6 aylık bir takım ile liglere katılmıştık. 15 Temmuz, Anafartalar ve Cumhuriyet liseleri gibi liselerden topladığımız takım ile iyi işler yaptık. İlk 11'de yer alan futbolcularımızın 8-9'u, 2006 doğumluydu. Çok genç bir takım ile mücadele etmiştik. Buna rağmen play-off'u son maçta kaçırdık. Bu bizim için, kızlar için çok büyük bir başarı oldu. Bu sene biraz daha ciddi çalışarak şehir dışından dört transfer yaptık. Bu sene hedefimiz inşallah 3. Lig'de başarılı olarak 2. Lig'e çıkmak" dedi.

Berivan Tekin: "Çok iyi bir kadro kurduk, hedefimiz 2. Lig"

İyi bir kadro oluşturulduğunu belirten takımın başarılı futbolcusu Berivan Tekin, "Yeni transferlerle iyi bir kadro oluşturduk. İyi çalışıyoruz. İnşallah 2022-2023 sezonunda başarılı olarak Türkiye Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz. Bunun için burada her türlü imkan var. Bunun başarabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.