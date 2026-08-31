Haberler

Süper Lig'de 3. Hafta: Galatasaray Lider, Beşiktaş Fark Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Beşiktaş, Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti; Amed Sportif, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 geçti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerken Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.

Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 3. haftasının sonuçları şu şekilde:

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-2

Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

Başakşehir-Kasımpaşa: 1-1

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Arca Çorum FK: 6-2

Puan durumu

Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY32109457
2.GENÇLERBİRLİĞİ32104227
3.BEŞİKTAŞ32017346
4.FENERBAHÇE32017436
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER32015326
6.KOCAELİSPOR32014316
7.ÇAYKUR RİZESPOR-32013306
8.KASIMPAŞA31203215
9.BAŞAKŞEHİR31114314
10.SAMSUNSPOR31115504
11.TRABZONSPOR31114404
12.CORENDON ALANYASPOR31113304
13.GAZİANTEP FK31113304
14.EYÜPSPOR310223-13
15.GÖZTEPE301257-21
16.ARCA ÇORUM FK301249-51
17.ERZURUMSPOR FK301218-71
18.TÜMOSAN KONYASPOR300337-40

4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Kaynak: AA
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı

Beşiktaş'tan Süper Lig tarihine geçecek skor
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Gördes Belediyesi'nde maaş krizi: Başkan İbrahim Büke'ye soruşturma izni

CHP'li belediyede maaş krizi büyüdü: Başkana soruşturma izni çıktı

Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı