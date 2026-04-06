Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Ligde 28. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile RAMS Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Haftanın zirve yarışını ilgilendiren ilk maçında lider Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, bir maçı eksik olan rakibiyle puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar 64 puanda kalırken, Karadeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

28. haftanın bir diğer zorlu maçında ise zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve ikinciliğini korudu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile puanını (63) eşitledi. Fenerbahçe de bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirirken, Beşiktaş ise 52 puanda haftayı kapattı.

Ligde kalma yarışında 18. ve son sıradaki Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı ve kalan 6 maç öncesinde umutlarını tazeledi. Haftayı yenilgiyle kapatan ekipler Eyüpspor 17, Kayserispor ise 16. sırada kendine yer buldu ve düşme hattında yer aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beş karşılaşmayı ev sahibi, bir maçı ise konuk takım kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 20 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: 0-2

Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: 2-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Kocaelispor-RAMS Başakşehir: 0-0

Puan durumu

Süper Lig'in 28. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 27 20 4 3 63 20 43 64 2.FENERBAHÇE 28 18 9 1 62 28 34 63 3.TRABZONSPOR 28 19 6 3 55 30 25 63 4.BEŞİKTAŞ 28 15 7 6 49 32 17 52 5.GÖZTEPE 27 12 10 5 32 20 12 46 6.BAŞAKŞEHİR 28 12 8 8 44 30 14 44 7.SAMSUNSPOR 27 8 12 7 31 33 -2 36 8.KOCAELİSPOR 28 9 7 12 23 32 -9 34 9.GAZİANTEP FK 28 8 10 10 37 47 -10 34 10.ALANYASPOR 28 6 14 8 34 33 1 32 11.KONYASPOR 28 7 10 11 33 41 -8 31 12.ÇAYKUR RİZESPOR 27 7 9 11 33 38 -5 30 13.ANTALYASPOR 28 7 7 14 28 43 -15 28 14.KASIMPAŞA 28 6 9 13 25 38 -13 27 15.GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 7 15 28 39 -11 25 16.KAYSERİSPOR 28 4 11 13 21 50 -29 23 17.EYÜPSPOR 28 5 7 16 19 41 -22 22 18.FATİH KARAGÜMRÜK 28 5 5 18 26 48 -22 20

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)