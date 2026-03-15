Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.

Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1

Puan durumu

Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY 26204262184464
2.FENERBAHÇE26169157273057
3.TRABZONSPOR 26176352292357
4.BEŞİKTAŞ 26147547301749
5.GÖZTEPE 261110530201043
6.RAMS BAŞAKŞEHİR26126844301442
7.SAMSUNSPOR 2681172931-235
8.KOCAELİSPOR2696112327-433
9.GAZİANTEP FK268993542-733
10.ÇAYKUR RİZESPOR 2679103236-430
11.CORENDON ALANYASPOR2651382832-428
12.TÜMOSAN KONYASPOR2669113039-927
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2667132836-825
14.KASIMPAŞA 2659122236-1424
15.HESAP.COM ANTALYASPOR2666142543-1824
16.İKAS EYÜPSPOR2657141937-1822
17.ZECORNER KAYSERİSPOR26311122048-2820
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2645172446-2217

27. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
NOT: Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: AA / Can Öcal
