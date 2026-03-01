Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Diğer müsabakalarda ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-ikas Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 3-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 24 18 4 2 58 18 40 58 2.FENERBAHÇE 24 15 9 0 54 23 31 54 3.TRABZONSPOR 24 15 6 3 48 28 20 51 4.BEŞİKTAŞ 24 13 7 4 45 29 16 46 5.GÖZTEPE 24 11 9 4 27 16 11 42 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 24 11 6 7 42 26 16 39 7.SAMSUNSPOR 24 7 11 6 25 27 -2 32 8.KOCAELİSPOR 24 8 6 10 21 25 -4 30 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 24 7 8 9 30 40 -10 29 10.ÇAYKUR RİZESPOR 24 6 9 9 31 35 -4 27 11.CORENDON ALANYASPOR 24 5 11 8 26 30 -4 26 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 24 6 6 12 28 34 -6 24 13.HESAP.COM ANTALYASPOR 24 6 6 12 24 38 -14 24 14.TÜMOSAN KONYASPOR 24 5 8 11 27 37 -10 23 15.İKAS EYÜPSPOR 24 5 7 12 19 35 -16 22 16.KASIMPAŞA 24 4 8 12 20 35 -15 20 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 24 3 11 10 18 43 -25 20 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 24 3 4 17 21 45 -24 13

Gelecek haftanın programı7 Mart Cumartesi:16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)8 Mart Pazar:13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)9 Mart Pazartesi:16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)