Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.
Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Diğer müsabakalarda ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.
Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.
İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.
Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-1
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3
Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1
Göztepe-ikas Eyüpspor: 0-0
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 3-1
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: 0-0
Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0
Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|40
|58
|2.FENERBAHÇE
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|31
|54
|3.TRABZONSPOR
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|20
|51
|4.BEŞİKTAŞ
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|16
|46
|5.GÖZTEPE
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|11
|42
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|16
|39
|7.SAMSUNSPOR
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|-2
|32
|8.KOCAELİSPOR
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|-4
|30
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|-10
|29
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|-4
|27
|11.CORENDON ALANYASPOR
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|-4
|26
|12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|-6
|24
|13.HESAP.COM ANTALYASPOR
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|-14
|24
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|-10
|23
|15.İKAS EYÜPSPOR
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|-16
|22
|16.KASIMPAŞA
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|-15
|20
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|-25
|20
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|-24
|13
Gelecek haftanın programı
7 Mart Cumartesi:
16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
8 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)
9 Mart Pazartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)