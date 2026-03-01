Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Diğer müsabakalarda ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-ikas Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 3-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY24184258184058
2.FENERBAHÇE24159054233154
3.TRABZONSPOR24156348282051
4.BEŞİKTAŞ24137445291646
5.GÖZTEPE24119427161142
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 24116742261639
7.SAMSUNSPOR2471162527-232
8.KOCAELİSPOR2486102125-430
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ247893040-1029
10.ÇAYKUR RİZESPOR246993135-427
11.CORENDON ALANYASPOR2451182630-426
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2466122834-624
13.HESAP.COM ANTALYASPOR2466122438-1424
14.TÜMOSAN KONYASPOR2458112737-1023
15.İKAS EYÜPSPOR2457121935-1622
16.KASIMPAŞA2448122035-1520
17.ZECORNER KAYSERİSPOR24311101843-2520
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2434172145-2413

Gelecek haftanın programı
7 Mart Cumartesi:
16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
8 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)
9 Mart Pazartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)
Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

2-2'lik beraberlik sonrası çok konuşulacak şampiyonluk tahmini
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

2-2'lik beraberlik sonrası çok konuşulacak şampiyonluk tahmini
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk
ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi