Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla rakibini takip etmeye devam etti. Trabzonspor ise 31 puanla iki ekibin ardında üçüncü sırada kendine yer buldu.

Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 2'sini ev sahibi takımlar, 5'ini de konuk ekipler kazandı. Ligde 2 mücadele ise beraberlikle sona ererken, toplam 22 gol kaydedildi.

Ligde küme düşme hattında ise Kayserispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Kocaelispor-Gençlerbirliği: 1-0

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 1-2

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 1-3

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 14 10 3 1 29 9 20 33 2.FENERBAHÇE 14 9 5 0 31 13 18 32 3.TRABZONSPOR 14 9 4 1 25 12 13 31 4.GÖZTEPE 14 7 5 2 17 7 10 26 5.SAMSUNSPOR 14 6 7 1 20 13 7 25 6.BEŞİKTAŞ 14 7 3 4 24 17 7 24 7.GAZİANTEP FK 14 6 4 4 21 22 -1 22 8.KOCAELİSPOR 14 5 3 6 12 15 -3 18 9.RAMS BAŞAKŞEHİR 14 4 4 6 19 16 3 16 10.CORENDON ALANYASPOR 14 3 7 4 14 15 -1 16 11.TÜMOSAN KONYASPOR 14 4 3 7 19 23 -4 15 12.ÇAYKUR RİZESPOR 14 3 5 6 16 22 -6 14 13.HESAP.COM ANTALYASPOR 14 4 2 8 14 25 -11 14 14.KASIMPAŞA 14 3 4 7 14 21 -7 13 15.İKAS EYÜPSPOR 14 3 3 8 9 17 -8 12 16.ZECORNER KAYSERİSPOR 14 2 6 6 14 31 -17 12 17.GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 2 9 14 21 -7 11 18.FATİH KARAGÜMRÜK 14 2 2 10 13 26 -13 8

15. hafta

5 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)