Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, Corendon Alanyaspor'un Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmasıyla sona erdi. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0, Antalyaspor ise Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 25'e çıkardı ve zirveye yaklaşırken, Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligdeki 12. hafta programı 7 Kasım'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta 3 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3

Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

Puan durumu:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY119202552029
2.FENERBAHÇE117402181325
3.TRABZONSPOR117311771024
4.SAMSUNSPOR115511711620
5.GÖZTEPE11542136719
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ115331518-318
7.BEŞİKTAŞ115241815317
8.TÜMOSAN KONYASPOR114251818014
9.CORENDON ALANYASPOR113531111014
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ11344129313
11.ÇAYKUR RİZESPOR113441214-213
12.HESAP.COM ANTALYASPOR114161220-813
13.KOCAELİSPOR113261015-511
14.KASIMPAŞA112451115-410
15.ZECORNER KAYSERİSPOR111641124-139
16.GENÇLERBİRLİĞİ112271016-68
17.İKAS EYÜPSPOR11227614-88
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK111191023-134

12. hafta

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
