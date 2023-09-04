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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 maç oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 9'a çıkardı ve lider başladığı haftada zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş ise konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı.

Samsunspor-İstanbulspor maçı ertelendi

Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. 3-3 beraberlikle biten maçın ardından Hatay ekibi puanını 6'ya, Adana ekibi de 5'e çıkardı.

Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'un sahasında İstanbulspor ile yaptığı karşılaşma ise şiddetli yağışın saha şartlarını zorlaştırması nedeniyle skor 0-0 devam ederken hakem kararıyla ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında üç karşılaşma berabere tamamlandı. İki maçı ev sahibi takımlar kazanırken, dört mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-5

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Pendikspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-1

Puan durumu

Ligin 4. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE33005149
2.TÜMOSAN KONYASPOR42205238
3.GALATASARAY32105057
4.BEŞİKTAŞ32104137
5.ÇAYKUR RİZESPOR42115417
6.ATAKAŞ HATAYSPOR41308446
7.TRABZONSPOR42028626
8.CORENDON ALANYASPOR41303126
9.MONDİHOME KAYSERİSPOR41304316
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR31206515
11.EMS YAPI SİVASSPOR41215505
12.KASIMPAŞA412158-35
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK41123304
14.BITEXEN ANTALYASPOR403134-13
15.PENDİKSPOR 403148-43
16.İSTANBULSPOR20202202
17.MKE ANKARAGÜCÜ402246-22
18.YILPORT SAMSUNSPOR301225-31
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ300305-50
20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ4004210-80

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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