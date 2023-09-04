Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 9'a çıkardı ve lider başladığı haftada zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş ise konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı.

Samsunspor-İstanbulspor maçı ertelendi

Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. 3-3 beraberlikle biten maçın ardından Hatay ekibi puanını 6'ya, Adana ekibi de 5'e çıkardı.

Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'un sahasında İstanbulspor ile yaptığı karşılaşma ise şiddetli yağışın saha şartlarını zorlaştırması nedeniyle skor 0-0 devam ederken hakem kararıyla ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında üç karşılaşma berabere tamamlandı. İki maçı ev sahibi takımlar kazanırken, dört mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-5

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Pendikspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-1

Puan durumu

Ligin 4. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle: