Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Bozok

Kasımpaşa: Gianniotis, Ayberk Karapo, Arous, Ilie, Winck, Mendes, Kerem Demirbay, Ahmet Taha Dağbaşı, Benedyczak, Baldursson, Güven Yalçın

Gol: Dk. 18 Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Opoku, Dk. 13 Kemen (Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

11. dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Olsen son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Olsen düzeltip vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Gianniotis'in kısa düşen kaleci vuruşunda Operi topu Umut Bozok'a, bu futbolcu da bekletmeden Shomurodov'a aktardı. Özbekistanlı golcü ceza yayı dışından düzeltip vurdu, savunmaya da çarpan top Gianniotis'i kontrpiyede bırakıp aşırtma şekilde ağlarla buluştu.

20. dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Shomurodov ceza yayı üzerinden sert vurdu, defansa çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamlandı.

Kaynak: AA