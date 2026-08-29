Haberler

Kocaelispor deplasmanda kazandı: 2-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konyaspor'un 39. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta, Kocaelispor Haidara ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 77 Toth), Deniz Türüç (Dk. 73 Baniya), Gonçalves (Dk. 77 Enis Destan), Colley (Dk. 46 Enis Bardhi), Muleka

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou (Dk. 60 Aye), Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 90 Onur Öztonga), Sissoho (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Agyei (Dk. 90 Muharrem Cihan), Baku (Dk. 66 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 72 Haidara, Dk. 87 Metehan Altunbaş ( Kocaelispor )

Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica ( Kocaelispor ), Dk. 88 Toth (TÜMOSAN Konyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 47 Enis Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Konyaspor'un ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gönderilen uzun pasla savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası çaprazında Dijksteel'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, Muleka'nın bu pozisyonda Dijksteel'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

58. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Agyei'nin kafa vuruşunda top Deniz Ertaş'ta kaldı.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sousa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yükselen Haidara, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Awaziem'in ters vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Kocaelispor öne geçti. Show'un ara pasına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2

Kocaelispor, karşılaşmayı 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet

Süper Lig'de üst üste 6. kez kaybettiler! Gidişatları hiç iyi değil
Nepal'de kayıp Türk rehberden 3 gündür haber alınamıyor

Nepal'de binlerce kayıptan biri de Türk: Telefon sinyali izleniyor!
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

Neler oldu neler! Kendisine inanmayan tüm İngiltere'yi pişman ediyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

Mehmet Akif Ersoy'a beraat vaat eden şüpheliler hakkında yeni karar