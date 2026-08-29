Kocaelispor deplasmanda kazandı: 2-1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 77 Toth), Deniz Türüç (Dk. 73 Baniya), Gonçalves (Dk. 77 Enis Destan), Colley (Dk. 46 Enis Bardhi), Muleka

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou (Dk. 60 Aye), Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 90 Onur Öztonga), Sissoho (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Agyei (Dk. 90 Muharrem Cihan), Baku (Dk. 66 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 72 Haidara, Dk. 87 Metehan Altunbaş ( Kocaelispor )

Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica ( Kocaelispor ), Dk. 88 Toth (TÜMOSAN Konyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 47 Enis Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Konyaspor'un ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gönderilen uzun pasla savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası çaprazında Dijksteel'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, Muleka'nın bu pozisyonda Dijksteel'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

58. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Agyei'nin kafa vuruşunda top Deniz Ertaş'ta kaldı.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sousa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yükselen Haidara, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Awaziem'in ters vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Kocaelispor öne geçti. Show'un ara pasına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2

Kocaelispor, karşılaşmayı 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA