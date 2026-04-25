Futbol: Trendyol Süper Lig

- Zecorner Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp, Cardoso, Makarov, Onugkha

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Mebude, Sowe

Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo (Zecorner Kayserispor), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Makarov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

15. dakikada Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

20. dakikada Cardoso'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Onugkha'nın sert şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağa sahip oldu.

26. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
