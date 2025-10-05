TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa Deplasmanında İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi. TÜMOSAN Konyaspor'un golünü 22. dakikada Muleka attı. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Uğurcan Yazğılı ve Muleka yer aldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate, Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir
Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.
22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.