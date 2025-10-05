Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa Deplasmanında İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi. TÜMOSAN Konyaspor'un golünü 22. dakikada Muleka attı. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Uğurcan Yazğılı ve Muleka yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate, Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.