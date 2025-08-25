Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), Thiam
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), Sporar
Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direk dibinden auta gitti.
Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.
ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.