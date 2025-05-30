Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün KamacıKasımpaşa: Sinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku (Dk. 84 Adnan Aktaş), Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş (Dk. 90 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Yusuf İnci (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı

Kasımpaşa : Sinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku (Dk. 84 Adnan Aktaş), Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş (Dk. 90 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Yusuf İnci (Dk. 63 Gökhan Gül), Ben Ouanes, Fall

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Miroshi (Dk. 90+1 Koray Günter), Dennis (Dk. 90+1 Tibet Durakçay), Ogün Bayrak, Nielsen, Ahmet Ildız (Dk. 87 Nazım Sangare), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Victor Hugo), Emersonn (Dk. 90+1 Bokele)

Goller: Dk. 33 Ahmet Ildız (Penaltıdan), Dk. 90+2 Victor Hugo (Göztepe), Dk. 47 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 75 Furkan Bayır, Dk. 83 Taha Altıkardeş (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.

47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın noktadan topu içeriye çevirdi. Ben Ouanes'in altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

90+2. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Uzun topla başlayan atakta Kasımpaşa savunmasından seken topu kontrol eden Victor Hugo, ceza sahasına girdikten sonra 2 savunma oyuncusunun baskısına rağmen yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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