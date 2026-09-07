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Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

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- Ligde 6. hafta maçları tamamlandı Puanını 16'ya yükselten Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti, Mardin 1969 Spor ise konuk ettiği Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-Boluspor: 6-0

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0

Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-2

Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 4-3

Muğlaspor-Vanspor FK: 2-2

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: 0-3

Manisa FK-Bursaspor: 1-2

Mardin 1969 Spor-Bodrum FK: 1-0

Puan durumu

Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 6510147716
2.BURSASPOR6501124815
3.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR6411103713
4.MARDİN 1969 SPOR633093612
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ640295412
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ6321158711
7.SMS GRUP SARIYER631287110
8.BANDIRMASPOR623111389
9.MUĞLASPOR62315419
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6222111018
11.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 6222910-18
12.ORFA YAPI PENDİKSPOR6222811-38
13.EKENLER BETON SİVASSPOR613279-26
14.ANTALYASPOR 6204912-36
15.VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ6123713-65
16.BODRUM FK604225-34
17.TURKA ESENLER EROKSPOR604226-44
18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR603347-33
19.İSTANBULSPOR6024615-92
20.BOLUSPOR6006117-160

7. hafta

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA
Haberler.com
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