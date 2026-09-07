Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti, Mardin 1969 Spor ise konuk ettiği Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-Boluspor: 6-0

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0

Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-2

Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 4-3

Muğlaspor-Vanspor FK: 2-2

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: 0-3

Manisa FK-Bursaspor: 1-2

Mardin 1969 Spor-Bodrum FK: 1-0

Puan durumu

Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BATMAN PETROLSPOR 6 5 1 0 14 7 7 16 2.BURSASPOR 6 5 0 1 12 4 8 15 3.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 6 4 1 1 10 3 7 13 4.MARDİN 1969 SPOR 6 3 3 0 9 3 6 12 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 6 4 0 2 9 5 4 12 6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 3 2 1 15 8 7 11 7.SMS GRUP SARIYER 6 3 1 2 8 7 1 10 8.BANDIRMASPOR 6 2 3 1 11 3 8 9 9.MUĞLASPOR 6 2 3 1 5 4 1 9 10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 6 2 2 2 11 10 1 8 11.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 2 2 9 10 -1 8 12.ORFA YAPI PENDİKSPOR 6 2 2 2 8 11 -3 8 13.EKENLER BETON SİVASSPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6 14.ANTALYASPOR 6 2 0 4 9 12 -3 6 15.VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 2 3 7 13 -6 5 16.BODRUM FK 6 0 4 2 2 5 -3 4 17.TURKA ESENLER EROKSPOR 6 0 4 2 2 6 -4 4 18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 6 0 3 3 4 7 -3 3 19.İSTANBULSPOR 6 0 2 4 6 15 -9 2 20.BOLUSPOR 6 0 0 6 1 17 -16 0

7. hafta

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA