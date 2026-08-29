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İstanbulspor 1-1 Fatih Karagümrük

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- İstanbulspor: 1 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ferhat Çalar, Mehmet Ali Vardar

İstanbulspor : Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Mendy, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 72 Vefa Temel), Cham (Dk. 84 Deniz Tuncer), Berk Ali Nızam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Araujo (Dk. 71 Mustafa Sol)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 83 Ramazan Civelek), Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Onogo), Verde (Dk. 62 Traore), Emre Akbaba, Tiago Çukur (Dk. 62 Barış Jakob Kalaycı), Pesic (Dk. 69 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 7 Cham ( İstanbulspor ), Dk. 13 Emre Akbaba (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 32 Biraschi, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 90+6 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 79 Njie ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA
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