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Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere

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- Orfa Yapı Pendikspor: 1 - Bandırmaspor: 1

Stat: Pendik

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Pekmezci, Haydar Avcı

Orfa Yapı Pendikspor : Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 84 Manga), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 63 Susak), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Yekta Sönmez (Dk. 71 Görkem Bitin), Abifade, Thuram (Dk. 84 Emrah Başsan)

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu (Dk. 76 Enes Aydın), Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Liço, Emirhan Ayhan (Dk. 32 Seck), Mulumba (Dk. 46 Kerem Dönertaş), Muhammed Gümüşkaya, Badji (Dk. 66 Kehinde), Bruno

Goller: Dk. 8 Badji (Bandırmaspor), Dk. 22 Abifade ( Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Bekir Karadeniz, Dk. 56 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor ), Dk. 52 Kerem Dönertaş, Dk. 65 Burak Bekaroğlu, Dk. 81 Seck (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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