Mardin 1969, Antalyaspor'u 2-0 Yendi
- Mardin 1969: 2 - Antalyaspor: 0
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ulu, Yusuf Şimşek
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Denic, Kayode (Dk. 82 Osman Yıldırım), Dimitrov, Bünyamin Balat (Dk. 63 Teklic), Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 75 Nafican Yardımcı), Alhassan (Dk. 63 Adem Eren Kabak), Denizhan Taşkan (Dk. 75 Ahmet Ülük)
Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 83 Gueye), Bünyamin Balcı, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Veysel Sarı), Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (Dk. 46 Boli), Van de Streek, Storm (Dk. 63 Arda Altun), Mevlüt Şimşek
Goller: Dk. 25 Dimitrov, Dk. 51 Kayode ( Mardin 1969)
Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Taşdemir, Dk. 57 Mustafa Şengül, Dk. 62 Eray Korkmaz ( Mardin 1969), Dk. 43 Safuri ( Antalyaspor )
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.