Pendikspor ve Batman Petrolspor 2-2 Berabere

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ferhat Çalar, Kerem Kalkan

Orfa Yapı Pendikspor : Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Soldo, Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Görkem Bitin (Dk. 69 Clarke-Harris), Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 46 Yekra Sönmez), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 90 Oğulcan Aşıkcı)

Batman Petrolspor : Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Imeri (Dk. 82 Polat Yaldır), Macedo, Yasir Subaşı, Emirhan Aydoğan (Dk. 67 Gökhan Altıparmak), Jo, Oğuz Gürbulak, Biron (Dk. 90 Devran Bozardıç), Cordova (Dk. 67 Pedrinho), Benny (Dk. 82 Ömürcan Artan)

Goller: Dk. 32 Cordova, Dk. 80 Imeri ( Batman Petrolspor ), Dk. 54 Thuram, Dk. 90+9 Mesut Özdemir ( Pendikspor )

Kırmızı kart: Dk. 84 Metehan Mert ( Batman Petrolspor )

Sarı kartlar: Dk. 31 Soldo ( Pendikspor ), Dk. 74 Pedrinho, Dk. 88 Yasir Subaşı ( Batman Petrolspor )

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA