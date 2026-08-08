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Antalyaspor, Keçiörengücü'nü 4-3 Mağlup Etti

Antalyaspor, Keçiörengücü'nü 4-3 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun açılış maçında Antalyaspor, sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi. Antalyaspor'un gollerini Safuri (42), Storm (48) ve Mevlüt Şimşek (68, 80) kaydetti. Keçiörengücü'nün sayıları Ezeh (51), Diouf (82) ve İbrahim Akdağ'dan (90+3 penaltı) geldi. Mücadele, bol gollü ve çekişmeli bir karşılaşmaya sahne oldu.

Stat: Antalya

Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar

Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Safuri, Storm, Van de Streek

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik (Dk. 58 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 78 Nabian), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)

Goller: Dk. 42 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68 ve 80 Mevlüt Şimşek ( Antalyaspor ), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Wellington (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Soner Dikmen, Dk 90+7 Boli ( Antalyaspor )

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.

Kaynak: AA
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