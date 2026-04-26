Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Haydar Avcı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 83 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 83 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 90+1 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 72 Rroca), Ezeh (Dk. 90+1 Diaby), Fernandes

Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 86 Saim Sarp Bodur), Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Lindseth, Osman Kaharaman (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 83 Ada İbik), Vargas (Dk. 68 Adekanye), Diony

Goller: Dk. 18 Fernandes, Dk. 67 Wellington ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), 45+3 Abdullah Çelik (Kendi kalesine) ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 79 Umut Erdem, Dk. 81 Herelle ( Manisa FK), Dk. 80 Roshi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 36 Yasin Güreler, Dk.78 Cissokho, 90+3 Ahmet Pektaş ( Manisa FK Teknik Sorumlusu) ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ev sahibi ekip, Junior Fernandes'le penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu galibiyetle sezonun son haftasına Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Özbeyli Bandırmaspor'un 90+4. dakikada yediği golle Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalmasıyla Ankara Keçiörengücü, 57 puanla 7. sıraya yükseldi.

Aynı puanda olduğu 8. sıradaki Bandırmaspor'un ikili averajla önüne geçen Ankara Keçiörengücü, son hafta deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u yenmesi durumunda adını 7. sıradan play-off'a yazdıracak.

Bu karşılaşmayı kaybeden Manisa FK'nın ise play-off iddiası kalmadı.