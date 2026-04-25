Futbol: Trendyol 1. Lig

- Adana Demirspor: 1 - Eminevim Ümraniyespor: 3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Melek Dakan, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Ahmet Bolat (Dk. 81 Eymen Namlı), Gökdeniz Tunç (Dk. 90+3 Aykut Sarıkaya), Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 34 Kürşat Türkeş Küçük), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kayra Saygan (Dk. 90+3 Demir Yavuz), Toprak Bayar

Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Batuhan Çelik (Doruk Ertuğrul), Kosoko, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 62 Orhan Uğur), Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Talha Bartu Özdemir (Dk. 81 Barış Ekincier), Yusuf Saitoğlu (Dk. 46 Şirin Cengiz)

Goller: Dk. 3 Ahmet Bolat ( Adana Demirspor), Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir, Dk. 87 Doruk Ertuğrul, Dk 90+4 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Enes Demirtaş ( Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 22 Toprak Bayar ( Adana Demirspor), Dk. 23 Hoti, Dk. 59 Atalay Babacan, Dk. 61 Yusuf Deniz Şaş, Dk. 90 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Haberler.com
500

Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Severek beslediği hayvan bu hale getirdi

Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Motosiklet üzerinde kanlı infaz

Motosiklet üzerinde kanlı infaz! Ardından 2 yıl önceki cinayet çıktı
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı