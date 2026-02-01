TFF 3. Lig'de Liderlik Değişiklikleri: 1. Grup'ta Zirve El Değiştirdi
TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sonrası 1. Grup'ta liderlik değişti. Karalar İnşaat Etimesgutspor, Kestel Çilekspor ile 1-1 berabere kalırken, İnegöl Kafkasspor, Küçükçekmece Sinopspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Diğer gruplarda ise liderlikte herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
TFF 3. Lig'de 19. haftanın ardından 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan ekipler değişmezken, 1. Grup'ta zirve el değiştirdi.
Ligde bugün oynanan mücadelelerle 19. hafta maçları tamamlandı. 1. Grup'ta haftaya lider giren Karalar İnşaat Etimesgutspor, sahasında Kestel Çilekspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 2-1 yenen İnegöl Kafkasspor, averaj farkıyla zirvenin yeni sahibi oldu.
2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta da Kütahyaspor, liderliklerini devam ettirdi.
Ligde 19. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|19
|11
|5
|3
|31
|16
|15
|38
|2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|19
|11
|5
|3
|24
|10
|14
|38
|3.ÇORLUSPOR 1947
|19
|11
|4
|4
|35
|16
|19
|37
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|19
|10
|6
|3
|24
|16
|8
|36
|5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|19
|10
|4
|5
|31
|19
|12
|34
|6.GALATASPOR
|19
|8
|5
|6
|26
|20
|6
|29
|7.YALOVA FK 77
|19
|7
|6
|6
|27
|21
|6
|27
|8.SİLİVRİSPOR
|19
|7
|5
|7
|25
|24
|1
|26
|9.BULVARSPOR
|19
|7
|5
|7
|24
|26
|-2
|26
|10.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|19
|6
|7
|6
|25
|27
|-2
|25
|11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|19
|5
|7
|7
|23
|21
|2
|22
|12.KESTEL ÇİLEKSPOR
|19
|6
|3
|10
|17
|25
|-8
|21
|13.İNKILAP FUTBOL SK
|19
|4
|9
|6
|14
|22
|-8
|21
|14.BURSA NİLÜFERSPOR
|19
|3
|5
|11
|14
|30
|-16
|14
|15.POLATLI 1926
|19
|4
|2
|13
|11
|28
|-17
|14
|16.EDİRNESPOR
|19
|2
|2
|15
|13
|43
|-30
|8
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|18
|13
|3
|2
|38
|15
|23
|42
|2.NİĞDE BELEDİYESPOR
|19
|8
|7
|4
|29
|19
|10
|31
|3.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|19
|7
|10
|2
|22
|12
|10
|31
|4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|19
|8
|5
|6
|21
|23
|-2
|29
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|19
|7
|7
|5
|20
|17
|3
|28
|6.ERCİYES 38 FUTBOL SK
|19
|6
|8
|5
|23
|16
|7
|26
|7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK
|19
|5
|10
|4
|25
|24
|1
|25
|8.MDGRUP OSMANİYESPOR
|19
|7
|4
|8
|24
|25
|-1
|25
|9.DİYARBEKİRSPOR
|19
|6
|7
|6
|20
|23
|-3
|25
|10.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR
|18
|5
|8
|5
|23
|14
|9
|23
|11.KIRIKKALE FK
|19
|5
|5
|9
|24
|34
|-10
|20
|12.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|19
|4
|7
|8
|20
|24
|-4
|19
|13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|4
|7
|8
|21
|31
|-10
|19
|14.KİLİS 1984
|19
|5
|4
|10
|14
|32
|-18
|19
|15.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR
|19
|3
|9
|7
|20
|22
|-2
|18
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|19
|3
|9
|7
|15
|28
|-13
|18
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|19
|14
|5
|0
|41
|14
|27
|47
|2.52 ORDUSPOR FK
|19
|13
|2
|4
|49
|18
|31
|41
|3.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|19
|11
|4
|4
|42
|18
|24
|37
|4.FATSA BELEDİYESPOR
|19
|11
|3
|5
|25
|17
|8
|36
|5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|18
|9
|5
|4
|31
|13
|18
|32
|6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|19
|8
|8
|3
|28
|20
|8
|32
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|18
|7
|5
|6
|22
|20
|2
|26
|8.PAZARSPOR
|19
|6
|6
|7
|16
|24
|-8
|24
|9.TOKAT BELEDİYESPOR
|19
|6
|4
|9
|17
|24
|-7
|22
|10.ORDUSPOR 1967
|19
|5
|7
|7
|20
|29
|-9
|22
|11.1926 BULANCAKSPOR
|19
|6
|4
|9
|22
|36
|-14
|22
|12.AMASYASPOR
|19
|4
|5
|10
|17
|30
|-13
|17
|13.KARABÜK İDMANYURDUSPOR
|19
|4
|4
|11
|17
|37
|-20
|16
|14.ARTVİN HOPASPOR
|19
|4
|3
|12
|17
|31
|-14
|15
|15.GİRESUNSPOR
|19
|3
|5
|11
|18
|33
|-15
|14
|16.ÇAYELİSPOR
|19
|1
|8
|10
|12
|30
|-18
|11
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|19
|16
|2
|1
|45
|12
|33
|50
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|19
|13
|3
|3
|44
|17
|27
|42
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|19
|12
|4
|3
|41
|16
|25
|40
|4.KARŞIYAKA
|19
|12
|4
|3
|27
|14
|13
|40
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|19
|10
|5
|4
|35
|18
|17
|35
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|19
|11
|2
|6
|23
|19
|4
|35
|7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|19
|10
|3
|6
|27
|19
|8
|33
|8.TİRE 2021 FK
|19
|8
|4
|7
|31
|20
|11
|28
|9.SÖKE 1970 SPOR
|19
|6
|3
|10
|23
|25
|-2
|21
|10.ALANYA 1221
|19
|5
|5
|9
|18
|29
|-11
|20
|11.BORNOVA 1877
|19
|4
|6
|9
|24
|33
|-9
|18
|12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|-14
|16
|13.ALTAY
|19
|6
|3
|10
|17
|25
|-8
|15
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|19
|3
|3
|13
|15
|37
|-22
|12
|15.AFYONSPOR
|19
|2
|5
|12
|17
|42
|-25
|11
|16.NAZİLLİSPOR
|19
|0
|4
|15
|6
|53
|-47
|4