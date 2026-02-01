Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 22 16 2 4 56 15 41 50 2.MUŞSPOR 22 14 4 4 53 23 30 46 3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 21 14 3 4 52 14 38 45 4.ALİAĞA FUTBOL 22 13 4 5 47 16 31 43 5.MARDİN 1969 SPOR 20 12 4 4 41 18 23 40 6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 22 11 6 5 45 24 21 39 7.MENEMEN FK 22 11 6 5 41 22 19 39 8.GÜZİDE GEBZESPOR 21 9 8 4 32 17 15 35 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 22 7 10 5 38 22 16 31 10.KCT 1461 TRABZON FK 21 8 7 6 35 33 2 31 11.ANKARA DEMİRSPOR 22 8 5 9 27 35 -8 29 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 22 7 5 10 28 26 2 26 13.FETHİYESPOR 22 6 6 10 34 31 3 24 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 22 5 9 8 30 29 1 24 15.SOMASPOR 21 4 3 14 20 49 -29 15 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 21 4 3 14 22 61 -39 12 17.ADANASPOR 22 1 1 20 9 108 -99 4 18.YENİ MALATYASPOR 21 0 2 19 8 75 -67 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup: