Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.
Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|22
|16
|2
|4
|56
|15
|41
|50
|2.MUŞSPOR
|22
|14
|4
|4
|53
|23
|30
|46
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|21
|14
|3
|4
|52
|14
|38
|45
|4.ALİAĞA FUTBOL
|22
|13
|4
|5
|47
|16
|31
|43
|5.MARDİN 1969 SPOR
|20
|12
|4
|4
|41
|18
|23
|40
|6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|22
|11
|6
|5
|45
|24
|21
|39
|7.MENEMEN FK
|22
|11
|6
|5
|41
|22
|19
|39
|8.GÜZİDE GEBZESPOR
|21
|9
|8
|4
|32
|17
|15
|35
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|22
|7
|10
|5
|38
|22
|16
|31
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|21
|8
|7
|6
|35
|33
|2
|31
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|8
|5
|9
|27
|35
|-8
|29
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|22
|7
|5
|10
|28
|26
|2
|26
|13.FETHİYESPOR
|22
|6
|6
|10
|34
|31
|3
|24
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|22
|5
|9
|8
|30
|29
|1
|24
|15.SOMASPOR
|21
|4
|3
|14
|20
|49
|-29
|15
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|21
|4
|3
|14
|22
|61
|-39
|12
|17.ADANASPOR
|22
|1
|1
|20
|9
|108
|-99
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|21
|0
|2
|19
|8
|75
|-67
|-43
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|23
|15
|6
|2
|48
|22
|26
|51
|2.MUĞLASPOR
|22
|15
|5
|2
|35
|12
|23
|50
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|22
|14
|4
|4
|40
|23
|17
|46
|4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|23
|12
|6
|5
|45
|26
|19
|42
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|22
|11
|9
|2
|41
|25
|16
|42
|6.İSKENDERUNSPOR
|23
|12
|4
|7
|39
|28
|11
|40
|7.ADANA 01 FK
|23
|11
|7
|5
|32
|21
|11
|40
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|22
|11
|4
|7
|52
|26
|26
|37
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|23
|10
|5
|8
|36
|32
|4
|35
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|10
|5
|7
|29
|27
|2
|35
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|23
|6
|10
|7
|27
|24
|3
|28
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|23
|7
|5
|11
|26
|35
|-9
|26
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|23
|7
|3
|13
|27
|41
|-14
|24
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|23
|6
|4
|13
|25
|35
|-10
|22
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|22
|5
|4
|13
|21
|37
|-16
|19
|16.KARAMAN FK
|23
|3
|7
|13
|18
|45
|-27
|16
|17.KEPEZSPOR
|22
|4
|4
|14
|19
|48
|-29
|16
|18.ALTINORDU
|23
|2
|7
|14
|13
|44
|-31
|13
|19.BUCASPOR 1928
|23
|3
|3
|17
|28
|50
|-22
|12