Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.

Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Puan durumu

Ligin 35. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: