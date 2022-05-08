Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunAltay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 58 Erdem Özcan)

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir (Dk. 62 Aziz Eraltay), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Serginho) Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Goller: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir, Dk. 61 Sergen Piçinciol, Dk. 89 Aziz Eraltay (GZT Giresunspor), Dk. 88 Björkander (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile GZT Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Altay beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cebrail'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

87. dakikada sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Thaciano'nun kafa vuruşunda, direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Zeki Yıldırım, Cüneyt Çakır, Karataş, Cebrail, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title