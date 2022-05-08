Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Güncelleme:
Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunAltay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 58 Erdem Özcan)
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir (Dk. 62 Aziz Eraltay), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Serginho) Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir
Goller: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir, Dk. 61 Sergen Piçinciol, Dk. 89 Aziz Eraltay (GZT Giresunspor), Dk. 88 Björkander (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile GZT Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Altay beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cebrail'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
87. dakikada sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Thaciano'nun kafa vuruşunda, direğe çarpan top auta gitti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.