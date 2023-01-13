Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün KamacıGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Oliveira (Dk. 71 Rashica), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Yunus Akgün), Mata (Dk. 71 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. Stat: Nef Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Oliveira (Dk. 71 Rashica), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Yunus Akgün), Mata (Dk. 71 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Gomis), Icardi Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 64 Musa Çağıran), Aabid (Dk. 63 Kaan Kanak), El Kaabi (Dk. 80 Atsu), Ribeiro (Dk. 79 Onur Ergün), Lobjanidze (Dk. 89 Sadık Baş), Bertuğ Yıldırım Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+4 ve 45+6 Mata, Dk. 77 Gomis (Galatasaray) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. 48. dakikada hızlı gelişen ve 2'ye 2 yakaladıkları pozisyonda sağ kanatta topla buluşan El Kaabi ceza sahasına kadar sokuldu. Nelsson'dan sıyrılan Faslı futbolcu, sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesini terk eden tecrübeli file bekçisi, yatarak rakibinin önündeki topa sahip oldu ve kalesinde önemli bir tehlikeyi savuşturdu. 60. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 77. dakikada Galatasaray farkı 4'e taşıdı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasına giren Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0. 90+1. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi. Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 4-0 galibiyetiyle tamamlandı. Kaynak: AA / Spor Kerem Aktürkoğlu Kadir Sağlam Yunus Akgün Muslera Spor Haberler

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