Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç SezertamKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, BahokenGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt,... Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis Goller: Dk. 16 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis (Galatasaray) Sarı kart: Dk. 5 Eysseric (Kasımpaşa) Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İlk dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti. 14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı. 16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0. 20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1. 29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü. 35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi. 37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Recep Tayyip Erdoğan Volkan Bayarslan Serkan Ok Muslera Spor Haberler

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