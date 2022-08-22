Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğralİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim Yılmaz Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 65 Rahmanovic), Pavicic (Dk. 65 Soner Dikmen), Muric (Dk. 65 Michalak (Dk. 79 Ikpeazu)), Bytyqi, Muhammet Demir Goller: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 56 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 69 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk. 69 Ologo (İstanbulspor) Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrıldı. 56. dakikada Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3 69. dakikada Konyaspor dördüncü golü kaydetti. Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak'ın yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4 Arabam.com Konyaspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Mehmet Salih Mehmet Yeşil Burak Şeker Esenyurt Spor Haberler

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