Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Yeni HatayHakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali TunaAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ribeiro, Rayane, Musa Çağıran, Louis, Lobjanidze, El KaabiGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul... Stat: Yeni Hatay Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ribeiro, Rayane, Musa Çağıran, Louis, Lobjanidze, El Kaabi Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou Goller: Dk. 7 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 31 El Kaabi ( Hatayspor ) Sarı Kart: Dk. 34 Maxim (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşma Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Markovic'in pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Erce Kardeşlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 14. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Louis'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, El Kaabi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 31. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen atakta arka direkte topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1 43. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Louis'in vurduğu top auta gitti. 45+1'inci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol çaprazda sert şutunda, top az farkla direğin üzerinden auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Burak Milli Kamil Ahmet Çörekçi Hatayspor Karaoğlan Altay Spor Haberler

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